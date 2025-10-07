У Миколаєві вперше з 2022 року з кранів тече вода, але є нюанс

Як розповів Кулеба, для того, щоб повернути людям доступ до прісної води було побудовано новий водогін. Зокрема, повністю збудовано новий трубопровід протяжністю 136 км - у дві нитки по 67,9 км кожна. Встановлено насосні станції.

"У серпні відбулось тестове заповнення мережі з дотриманням усіх технологічних норм. Сьогодні прісна вода надходить до споживачів", - повідомив Кулеба.

Він зауважив, що нова система захищена від обстрілів, наскільки це можливо в умовах війни, а кабельні лінії прокладені під землею. Також є укриття для персоналу, резервні генератори й сучасне обладнання.

Водночас Сєнкевич повідомив, що водогін уже під’єднано до очисних споруд водоканалу. Однак у самих трубах міста вода поступово змінюватиметься.

Саме тому наразі воду з крана не можна вживати.

"Триває промивання мереж. Найближчим часом будемо відкривати гідранти, тому не дивуйтеся, якщо побачите "витоки". Це планові роботи, не аварії", - повідомив він.