У Миколаєві виникла пожежа після нічної атаки дронів

Що ще відомо про нічну атаку

Повітряні сили ЗСУ з вечора 12 вересня повідомляли про пуски росіянами "Шахедів". Ворожі дрони летіли з напрямку Чорного моря. Рух безпілотників фіксувався у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Кіровоградській, Тернопільській та Київській областях. Станом на ранок бойова робота ще триває.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти також атакували Україну дронами-камікадзе. Росіяни завдали масованого удару по Конотопу Сумської області. У місті серйозні руйнування та пошкодження енергетики.

Детальніше про наслідки обстрілу Конотопа - у матеріалі РБК-Україна.

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