В Николаеве возник пожар после ночной атаки дронов

Что еще известно о ночной атаке

Воздушные силы ВСУ с вечера 12 сентября сообщали о пусках россиянами "Шахедов". Вражеские дроны летели из направления Черного моря. Движение беспилотников фиксировалось в Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Кировоградской, Тернопольской и Киевской областях. По состоянию на утро боевая работа продолжается.

Напомним, минувшей ночью оккупанты также атаковали Украину дронами-камикадзе. Россияне нанесли массированный удар по Конотопу Сумской области. В городе серьезные разрушения и повреждения энергетики.

Детальнее о последствиях обстрела Конотопа - в материале РБК-Украина.

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