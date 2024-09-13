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В Николаеве возник пожар после ночной атаки дронов

Фото: в Николаеве был пожар после атаки дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска пытались атаковать Николаев в ночь на 13 сентября. В городе возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Николаева Александра Сенкевича.

По его словам, ночью в Николаеве работали силы противовоздушной обороны. В результате обломки сбитого дрона упали на территорию продовольственного предприятия.

"На месте возник пожар, который спасатели ликвидировали", - сообщил мэр.

Сенкевич уточнил, что в результате вражеской атаки пострадавших в Николаеве нет. Специалисты обследуют прилегающую территорию для проверки, поврежден ли жилищный сектор.

 

Что еще известно о ночной атаке

Воздушные силы ВСУ с вечера 12 сентября сообщали о пусках россиянами "Шахедов". Вражеские дроны летели из направления Черного моря. Движение беспилотников фиксировалось в Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Кировоградской, Тернопольской и Киевской областях. По состоянию на утро боевая работа продолжается.

Напомним, минувшей ночью оккупанты также атаковали Украину дронами-камикадзе. Россияне нанесли массированный удар по Конотопу Сумской области. В городе серьезные разрушения и повреждения энергетики.

Детальнее о последствиях обстрела Конотопа - в материале РБК-Украина.

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