У Миколаєві тимчасово закривають дитсадки: в чому причина

У Миколаєві з 15 липня тимчасово закривають більшість дитячих садків через проблеми з водопостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Миколаївської міської ради.
"З 15 липня більшість закладів дошкільної освіти Миколаєва тимчасово не працюватимуть через аварійну ситуацію з централізованим водопостачанням у місті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це вимушене, але цілком необхідне рішення, адже системи очищення води працюють на централізованій системі водопостачання. Без питної води неможливо забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних умов та безпечне перебування дітей у закладі.
Разом із тим, деякі заклади, які мають автономне водопостачання, продовжать працювати у звичному режимі. Це дитсадки № 92, 99, 112, 147.
"Про відновлення роботи інших садочків буде повідомлено одразу після відновлення водопостачання. Управління освіти міської ради тримає ситуацію на контролі та співпрацює з відповідними службами", - додали у міськраді.
У понеділок, 14 липня, у Миколаєві сталася аварія на об’єкті водопостачання. Жителів попередили про можливі перебої з водою.
Влада зазначає, що аварійну ситуацію мають усунути протягом доби. На місці працюють ремонтні бригади, щоб відновити стабільне водопостачання для міста.
Мешканців закликають запастися водою та слідкувати за оновленням.
Нагадаємо, Миколаїв вже понад три роки живе без водопостачання. У квітні 2022 року росіяни підірвали внутрішні мережі, які забезпечували Миколаїв водою.
Крім цього, Миколаїв, який знаходиться у відносній близькості від лінії фронту, періодично обстрілюється. У місті регулярно відключають світло, що позначається на роботі свердловин для видачі води.
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