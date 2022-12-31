У Миколаєві та Запоріжжі повідомляють про вибухи

Оновлено 14:20. У Миколаєві пошкоджений автомобіль.

"В результаті вибухів у Миколаєві пошкоджений один автомобіль", повідомив начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет

Інформації щодо травмованих станом на зараз немає.

31 грудня у Миколаєві чули вибухи. Також повідомляють про звуки вибухів і в Запоріжжі

"Гучні звуки вибухів у Миколаєві. Не виходьте з укриттів! З’ясовуємо", - пише Сєнкевич.

Втім, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пише, що небо над містом чисте.

"Небо над Миколаєвом чисте. Звуки незрозумілі, розбираємось", - повідомив Кім.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи в Запоріжжі, але офіційних коментарів щодо цього поки немає.

Зазначимо, що вибухи вже чули в Києві

Нагадаємо, що сьогодні, 31 грудня Україна знову опинилася під масованою атакою окупантів. Все що відомо про ракетну загрозу та ситуацію о областях - читайте в матеріалі за посиланням.

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