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У Миколаєві та області рівень води перевищив історичний максимум

Фото: у Миколаєві рівень води перевищив історичний максимум (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаєві та області через підрив Каховської ГЕС підіймається рівень води у річках. Станом на 8 червня він перевищив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївський гідрометеорологічний центр у Facebook.

За даними синоптиків, за дві доби рівень води у річці Південний Буг біля Миколаєва піднявся на 97 сантиметрів.

Показники рівня води у річці Південний Буг та Дніпро-Бузькому лимані станом ранок 8 червня:

  • у Миколаєві рівень піднявся на 6 сантиметрів від історичного максимуму (фіксували у листопаді 1981 року);
  • у селі Парутине - на 40 сантиметрів вище за історичний максимум (востаннє було у 1981 році);
  • в Очакові - на 20 сантиметрів вище (рекорд був у 1978 році).

У Миколаївські ОВА наголосили, що наразі вода затопила пляжі і не доходить до будинків, тому загрози поки немає. До критичного рівня ще близько 30 сантиметрів.

Миколаївську область теж затоплює

Після підриву окупантами Каховської ГЕС вода почала затоплювати також і Миколаївську область. Важка ситуація у Снігурівській громаді, де затопило територію через підняття рівня води у річці Інгулець.

Також почало затоплювати пляжі у Миколаєві, Очакові та інших населених пунктах, а Кінбурнську косу відрізало від материка.

Проте ситуація у Миколаївській області не така критична, як у Херсонській, де вже затопило 600 квадратних кілометрів.

Детальніше про наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС станом на 8 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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МиколаївМиколаївська областьКаховська ГЕС