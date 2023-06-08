У Миколаєві та області рівень води перевищив історичний максимум

У Миколаєві та області через підрив Каховської ГЕС підіймається рівень води у річках. Станом на 8 червня він перевищив історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївський гідрометеорологічний центр у Facebook.
За даними синоптиків, за дві доби рівень води у річці Південний Буг біля Миколаєва піднявся на 97 сантиметрів.
Показники рівня води у річці Південний Буг та Дніпро-Бузькому лимані станом ранок 8 червня:
У Миколаївські ОВА наголосили, що наразі вода затопила пляжі і не доходить до будинків, тому загрози поки немає. До критичного рівня ще близько 30 сантиметрів.
Після підриву окупантами Каховської ГЕС вода почала затоплювати також і Миколаївську область. Важка ситуація у Снігурівській громаді, де затопило територію через підняття рівня води у річці Інгулець.
Також почало затоплювати пляжі у Миколаєві, Очакові та інших населених пунктах, а Кінбурнську косу відрізало від материка.
Проте ситуація у Миколаївській області не така критична, як у Херсонській, де вже затопило 600 квадратних кілометрів.
Детальніше про наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС станом на 8 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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