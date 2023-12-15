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У Миколаєві стався збій у роботі сирен

Фото: у Миколаєві стався збій у роботі сирен (pixabay com)
Автор: Наталія Юрченко

Збій у роботі сирен стався у Миколаєві зранку 15 грудня. Причиною цього був перепад напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську міську раду у Telegram.

Зазначається, що сьогодні, 15 грудня, на деяких автоматичних телефонних станціях "Укртелекому" стався перепад напруги. Через це відбувся збій у роботі системи оповіщення.

У Миколаєві аварійно спрацювали електросирени. Ппи цьому сповіщення про повітряну тривогу не було.

"Нагадуємо, окрім електросирен, інформування про небезпеку сьогодні здійснюється за допомогою мобільних застосунків", - йдеться у повідомленні.

Вибухи у Миколаївській області

Цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе іранської розробки. Росіяни запустили 14 безпілотників з району Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ.

Усі ворожі дрони були збиті мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України у межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Горохівській громаді впали уламки знищеного російського "шахеда". Там пошкоджено складське приміщення фермерського господарства. Ніхто не постраждав.

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