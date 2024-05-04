У Миколаєві спалахнула масштабна пожежа, горіло підприємство (фото наслідків)

Нагадаємо, вчора, 3 травня, у Берліні сталася пожежа на заводі Iris-T. Там зберігалася сірчана кислота і ціанід міді. Через пожежу частину міста огорнув токсичний дим, жителям розсилали попередження про загрозу.

Також зазначимо, що у Харкові в ніч на 4 травня сталися три пожежі через атаку дронів. Відомо, що поранення отримали чотири людини, зокрема одна дитина.

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