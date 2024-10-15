У Миколаєві пролунали вибухи, військові попереджали про балістику з півдня

"У Миколаєві пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 02:33.

У свою чергу міський голова Олександр Сєнкевич уточнив, що звук вибуху було чутно до початку оголошення повітряної тривоги.

Перед цим, о 02:31, Повітряні сили ЗСУ попереджали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня в тих областях, де оголошено повітряну тривогу.

Пізніше, о 02:34 та 02:35, військові писали про швидкісні цілі на Миколаїв.

В цей же час кореспонденти "Суспільного" повідомили про повторні вибухи.

Оновлено о 03:05

У Миколаївській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Оновлено о 03:09

Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Водночас, спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. У зв'язку з цим існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:37 сигнал повітряної тривоги триває у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Полтавський, Сумській та Чернігівській областях. Також "почервоніння" вказано в окупованій Луганській області та в Криму.