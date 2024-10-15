В Николаеве раздались взрывы, военные предупреждали о баллистике с юга

"В Николаеве раздался взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 02:33.

В свою очередь городской голова Александр Сенкевич уточнил, что звук взрыва был слышен до начала объявления воздушной тревоги.

Перед этим, в 02:31, Воздушные силы ВСУ предупреждали, что существует угроза применения баллистического вооружения с юга в тех областях, где объявлена воздушная тревога.

Позже, в 02:34 и 02:35, военные писали о скоростных целях на Николаев.

В это же время корреспонденты "Суспільного" сообщили о повторных взрывах.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:37 сигнал воздушной тревоги продолжается в Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также "покраснение" указано в оккупированной Луганской области и в Крыму.