RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Николаеве раздались взрывы, военные предупреждали о баллистике с юга

Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 15 октября в Николаеве раздались взрывы. Военные предупреждали о скоростных целях на город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Николаеве раздался взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 02:33.

В свою очередь городской голова Александр Сенкевич уточнил, что звук взрыва был слышен до начала объявления воздушной тревоги.

Перед этим, в 02:31, Воздушные силы ВСУ предупреждали, что существует угроза применения баллистического вооружения с юга в тех областях, где объявлена воздушная тревога.

Позже, в 02:34 и 02:35, военные писали о скоростных целях на Николаев.

В это же время корреспонденты "Суспільного" сообщили о повторных взрывах.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:37 сигнал воздушной тревоги продолжается в Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также "покраснение" указано в оккупированной Луганской области и в Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине