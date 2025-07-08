У Миколаєві пролунав вибух на тлі атаки "Шахедів"

Атака дронів

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 8 липня, ввечері вкотре запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

Ворожі безпілотники помітили на кордоні Сумщини та Чернігівщини, у східній, центральній та західній частині Харківщини та у східній частині Дніпропетровщини.

До слова, вчора, 7 липня, російські окупанти вдарили 10 дронами-камікадзе по Харкову. Унаслідок такої атаки постраждали 82 мирні жителі. При цьому одна людина загинула.

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