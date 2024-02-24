У Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги

Вибух у Миколаєві пролунав сьогодні, 24 лютого. Це сталося під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 13:11. Після цього, в районі 13:25, пролунав вибух у Миколаєві.

Пізніше мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що вибух був за Миколаєвом.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Моніторингові пабліки також писали про нібито рух керованої ракети Х-59.

Додамо, що Повітряні сили також повідомляли про рух ракет у напрямку Дніпра, Ізюма та Харкова.

Карта повітряних тривог станом на 13:35

Нічна повітряна атака РФ

Цієї ночі окупанти випустили по Україні 12 дронів, дві балістичні ракети "Іскандер-М" та три ракети Х-59. Сили ППО збили всі "Шахеди" та дві Х-59. ППО працювала у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

В Одесі один зі збитих дронів ворога впав на житловий квартал та спричинив руйнування і займання. Відомо про одного загиблого і трьох постраждалих.