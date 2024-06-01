1 червня у Миколаєві пролунав вибух. Він прогримів під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
"У Миколаєві було чутно вибух. З'ясовуємо. Перебувайте у безпечних місцях", - написав він.
Трохи пізніше Сєнкевич назвав причину вибуху.
"Друзі, без паніки. Вибух стався у повітрі. Повітряна тривога досі триває, тому будьте в безпеці", - зазначив він.
Близько 12:00 у частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу. А саме у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу балістики з півдня.
Зазначимо, вранці 1 червня повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт МіГ-31К.
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