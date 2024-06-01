1 июня в Николаеве прогремел взрыв. Он прогремел во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Николаева Александра Сенкевича.
"В Николаеве был слышен взрыв. Выясняем. Находитесь в безопасных местах", - написал он.
Чуть позже Сенкевич назвал причину взрыва.
"Друзья, без паники. Взрыв произошел в воздухе. Воздушная тревога до сих пор продолжается, поэтому будьте в безопасности", - отметил он.
Также он добавил, что взрыв произошел за городом.
Около 12:00 в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога. А именно в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской.
В Воздушных силах ВСУ предупредили про угрозу баллистики с юга.
Отметим, утром 1 июня воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета МиГ-31К.
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