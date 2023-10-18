У Миколаєві пролунали звуки вибухів

"У Миколаєві чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

У командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для південно-східних областей.

Іншої офіційної інформації про вибух поки не надходило.

Додаткова інформація

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що "приліт" відбувся далеко за межами міста.

"До нас дійшли тільки звуки вибухів. Чекаємо на додаткову інформацію від ОВА", - написав він.

Удари по Миколаєву

Російські окупанти вже неодноразово обстрілювали Миколаїв, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі міста.

Зокрема, 10 липня для обстрілу Миколаєва ворог застосував балістичну ракету "Іскандер". Тоді постраждала одна людина.

Також росіяни били по Миколаєву 20 липня, через що загинув один мирний житель.