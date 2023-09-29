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У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: у Миколаєві чули вибухи під час тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали у Миколаєві в ніч на 29 вересня. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як зазначають місцеві жителі, у Миколаєві чули щонайменше два потужних вибухи. Перед цим у Миколаївській області була оголошена повітряна тривога.

У мережі повідомляють про нібито "приліт" двох "Іскандерів". Поки місцева влада не коментувала ситуацію на місті.

Варто зазначити, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку у Херсонській та Миколаївській областях.

Карта повітряних тривог станом на 4:45

Атака на Миколаїв

Нагадаємо, ввечері 27 вересня окупанти вдарили по Миколаєву ракетою. За даними Миколаївської ОВА, було влучання в об’єкт інфраструктури на околицях міста.

Внаслідок ракетного удару спалахнула суха трава. На щастя, ніхто не постраждав.

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