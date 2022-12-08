В Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві вночі, 7 грудня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Преступности. Нет ".

"Попередньо повідомляється про ЗРК С300 з Лівобережжя. Рашисти гатять по місту", - пише видання.

Згідно інформації видання, було чутно мінімум два вибухи. Жителів просять залишатися в укриттях до офіційного скасування тривоги.

Нагадаємо, у Миколаєві наразі проживає близько половини мешканців від довоєнного часу. При цьому після деокупації Херсона кількість жителів зросла на 10%.

Однак, Миколаїв все ще залишається у зоні ураження російських ракет. Тому жителів закликають не поспішати з поверненням до міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.