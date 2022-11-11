У Миколаєві пролунали вибухи
Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Вночі 11 листопада у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Мешканців просять залишатися в укриттях до скасування тривоги.
Нагадаємо, що у Миколаєві вранці 9 листопада було чути звуки вибухів. Після чого в місті було оголошено повітряну тривогу.
Також у понеділок, 7 листопада, у Миколаєві пролунали вибухи.
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