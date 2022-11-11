В Николаеве раздались взрывы
Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
Ночью 11 ноября в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Жителей просят оставаться в укрытиях до отмены тревоги.
Напомним, что в Николаеве утром 9 ноября были слышны звуки взрывов. После чего в городе была объявлена воздушная тревога.
Также в понедельник, 7 ноября, в Николаеве раздались взрывы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.