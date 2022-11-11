Ночью 11 ноября в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях до отмены тревоги.

Напомним, что в Николаеве утром 9 ноября были слышны звуки взрывов. После чего в городе была объявлена воздушная тревога.

Также в понедельник, 7 ноября, в Николаеве раздались взрывы.

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