У Миколаєві пролунали вибухи

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".

Як повідомлялося, у ніч на 1 жовтня російські окупаційні війська знову завдали ракетного удару по Миколаєву. Ворожа ракета С-300 потрапила до житлового будинку та зруйнувала кілька квартир.

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