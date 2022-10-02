В Николаеве прогремели взрывы
Фото: в Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
В Николаеве ночью прогремели взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правила "двух стен".
Как сообщалось, в ночь на 1 октября российские оккупационные войска снова нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеская ракета С-300 попала в жилой дом и разрушила несколько квартир.
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