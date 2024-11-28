У Миколаєві не працюють транспорт та школи через екстрені відключення світла

"У зв'язку з введенням екстрених відключень електроенергії, тролейбуси та трамваї у Миколаєві курсувати не будуть. Тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів PTS рухатимуться на маршрутах міста до моменту розряду батарей (з районів Намив та Північний до Пушкінського кільця)", - заявив він.

Сенкевич додав, що КП "Миколаївпастранс" випустив додаткову кількість автобусів №91, щоб подовжити маршрут.

"Автобуси курсуватимуть до мікрорайону Намив до ЖК "Рів’єра" і назад до Балабанівки. Також не працюють додатки для відстеження транспорту", - повідомив мер.

Він також заявив, що сьогодні заклади освіти у Миколаєві не працюють.