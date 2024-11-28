У Миколаєві не працюють транспорт та школи через екстрені відключення світла

У Миколаєві через введення екстрених відключень електроенергії не працює громадський транспорт. Також сьогодні закриті заклади освіти.
Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сенкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"У зв'язку з введенням екстрених відключень електроенергії, тролейбуси та трамваї у Миколаєві курсувати не будуть. Тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів PTS рухатимуться на маршрутах міста до моменту розряду батарей (з районів Намив та Північний до Пушкінського кільця)", - заявив він.
Сенкевич додав, що КП "Миколаївпастранс" випустив додаткову кількість автобусів №91, щоб подовжити маршрут.
"Автобуси курсуватимуть до мікрорайону Намив до ЖК "Рів’єра" і назад до Балабанівки. Також не працюють додатки для відстеження транспорту", - повідомив мер.
Він також заявив, що сьогодні заклади освіти у Миколаєві не працюють.
Вранці 28 листопада російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, Одесі, Луцьку, Миколаєві, Житомирі та інших містах.
Зокрема, були зафіксовані удари по інфраструктурі Шостки Сумської області, а в Києві, Кіровоградській та Чернігівській областях запровадили екстрені відключення електроенергії.
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