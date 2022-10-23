В Миколаївській області спостерігають проблеми з електропостачанням
У Миколаєві деякий час повністю було відсутнє електропостачання. Частково проблеми зі світлом спостерігаються і в області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Як стверджують кореспонденти, у Миколаєві повністю було відсутнє світло.
"Також проблеми з електропостачанням спостерігаються в області", - додає "Суспільне".
Вже через деякий час електропостачання все ж почали потроху відновлювати.
Наразі ОВА або ж "Укренерго" жодним чином не прокоментували ситуацію в регіоні.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, внаслідок масованого ракетного обстрілу Росії 22 жовтня - майже півтора мільйона українських абонентів залишились без світла.
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