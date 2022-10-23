Фото: в Миколаївській області спостерігають проблеми з електропостачанням (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Миколаєві деякий час повністю було відсутнє електропостачання. Частково проблеми зі світлом спостерігаються і в області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як стверджують кореспонденти, у Миколаєві повністю було відсутнє світло. "Також проблеми з електропостачанням спостерігаються в області", - додає "Суспільне". Вже через деякий час електропостачання все ж почали потроху відновлювати. Наразі ОВА або ж "Укренерго" жодним чином не прокоментували ситуацію в регіоні.