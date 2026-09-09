У Миколаєві після атаки РФ пошкоджено гіпермаркет "Метро"

Місцевий житель Анатолій, який мешкає неподалік гіпермаркету, розповів кореспондентам "Суспільного", що під час атаки почув гучні вибухи. З балкона свого будинку чоловік побачив, що дах магазину спалахнув.

"Мені з десятого поверху видно: там пробитий дах, в одному місці пробитий і в іншому. Згоріло всередині, я так думаю", - розповів чоловік.

Ще один місцевий житель Іван теж чув вибухи. За його словами, він наразі не бачив наслідків атаки.

"Злякалися: люди, діти, студенти, звичайно. Жити всім хочеться. Десь там бахнуло. Кацапам усім велике-велике привітання з-під землі – щоб вони всі були там", – каже Іван.

Варто сказати, що першим про атаку "Метро" розповів "Миколаївський Ванек". Він уточнив, що крім ударів по портовій інфраструктурі, російські війська завдали двох ударів по гіпермаркету "Метро" у Миколаєві.