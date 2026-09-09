В Николаеве после атаки РФ поврежден гипермаркет "Метро"

Местный житель Анатолий, который живет неподалеку от гипермаркета, рассказал корреспондентам "Суспильного", что во время атаки услышал громкие взрывы. С балкона своего дома мужчина увидел, что крыша магазина загорелась.

"Мне с десятого этажа видно: там пробита крыша, в одном месте пробита и в другом. Сгорело внутри, я так думаю", – рассказал мужчина.

Еще один местный житель, Иван, также слышал взрывы. По его словам, он пока не видел последствий атаки.

"Испугались: люди, дети, студенты, конечно. Жить всем хочется. Где-то там бахнуло. Кацапам всем большой-большой привет из-под земли – чтобы они все были там", – говорит Иван.

Стоит сказать, что первым про атаку "Метро" рассказал "Николаевский Ванек". Он уточнил, что помимо ударов по портовой инфраструктуре, российские войска нанесли два удара по гипермаркету "Метро" в Николаеве.