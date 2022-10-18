У Миколаєві під завалами знайшли одного загиблого

"Вночі Миколаїв знову був обстріляний ракетами С-300. Є влучання у двоповерховий будинок. Під завалами знайдено тіло чоловіка", - розповів він.

За словами очільника регіону, станом на 06:20 в місті відновлено електропостачання.

Кім також показав, як виглядає квітковий базар в Миколаєві після обстрілу.

Як пише suspilne.media, станом на 07:50 рятувальні роботи завершені.