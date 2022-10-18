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У Миколаєві під завалами знайшли одного загиблого

Фото: у Миколаєві під завалами знайшли одного загиблого 18 жовтня (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок обстрілу Миколаєва у вівторок, 18 жовтня, один із снарядів потрапив до житлового будинку. Під завалами знайшли одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вночі Миколаїв знову був обстріляний ракетами С-300. Є влучання у двоповерховий будинок. Під завалами знайдено тіло чоловіка", - розповів він.

За словами очільника регіону, станом на 06:20 в місті відновлено електропостачання.

Кім також показав, як виглядає квітковий базар в Миколаєві після обстрілу.

Як пише suspilne.media, станом на 07:50 рятувальні роботи завершені.

Як повідомлялось, у вівторок вночі, 18 жовтня, у Миколаєві пролунали вибухи.У місті та частині області через обстріли зникло електропостачання.

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Миколаїв