У Миколаєві лунають вибухи

У четвер уночі, 13 жовтня, у Миколаєві знову пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Мешканців просять спуститися в укриття та не нехтувати сигналами тривоги.

Нагадаємо, у понеділок уночі, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами C-300.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 жовтня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Ворожа ракета потрапила до житлового будинку та зруйнувала кілька квартир.

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