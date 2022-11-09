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У Миколаєві чути вибухи: що відомо

Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Миколаєві вранці 9 листопада було чути звуки вибухів. Після чого у місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Миколаїв".

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що після вибухів над містом спостерігається дим.

Офіційної інформації про "прильоти" зараз немає.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти завдали масованого удару дронами-камікадзе по Дніпропетровській області. Внаслідок атак постраждали чотири особи, а також зруйновано склади підприємства.

Крім того, українська система протиповітряної оборони знищила 5 ворожих "Шахедів".

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