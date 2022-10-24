У Миколаєві чути вибухи: що відомо

У понеділок, 24 жовтня, у Миколаєві лунають вибухи. Вони сталися буквально одразу після відбою тривоги в області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Миколаєві чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
Буквально через 5 хвилин в місті та області знову оголосили про тривогу.
Як повідомлялося, в результаті обстрілу російськими окупантами Миколаєва вночі 23 жовтня п'ятеро людей отримали поранення.
Нагадаємо, що 21 жовтня у Миколаївській області знищили російський реактивний штурмовик Су-25.
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