Миколаїв частково без тепла через дронову атаку

Нічна атака Росії на Україну

Вночі, 16 лютого, росіяни здійснили масовану атаку на місто. Є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури та постраждалий

Ворог здійснив масштабну атаку на місто, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Пожежу, що виникла через обстріли, оперативно ліквідували.

Через падіння уламків та дію вибухової хвилі було пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Також зазнали ушкоджень щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, у Київській області ліквідовано наслідки нічної російської атаки. Пошкоджені будинки та виникла пожежа.

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