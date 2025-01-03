У Миколаєві через обстріл РФ витекло 1800 тонн олії. У Міндовкілля назвали суму збитків

"Внаслідок влучання російського безпілотника в резервуар із рослинною олією на території Миколаївської області сталася аварія, що спричинила забруднення ґрунтів і акваторії заток Бузького лиману орієнтовно 1800 тоннами соняшникової олії", - йдеться в повідомленні.

Спочатку було зафіксовано пляму олії на площі 1000 кв. м шаром близько 1 см. Станом на 2 січня площа забруднення зросла до 9000 кв. м, а товщина шару на деяких ділянках досягла 10 см.

У відомстві розповіли, що фахівці Держекоінспекції провели відбір 13 проб води та ґрунту для лабораторних досліджень, зокрема, вміст забруднюючих речовин у деяких точках становить 189,7 мг/дм³.

Фахівці ДСНС вже здійснили бонування двох заток Бузького лиману, щоб не допустити подальшого поширення забруднення. Також проводяться роботи зі збору олії, відбору проб води та ґрунту для лабораторних досліджень.

Вже зібрано близько 45 тонн рослинної олії з двох заток Бузького лиману. Крім того, триває збір та опрацювання матеріалів для розрахунку завданих збитків довкіллю.

Як зазначили у Міндовкілля, на основі попередніх розрахунків загальна сума збитків складає орієнтовно 45 млрд гривень. Усі відповідні органи, зокрема, Миколаївська філія ДП АМПУ та Держекоінспекція, активно працюють над ліквідацією наслідків.