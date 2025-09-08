ua en ru
У Миколаєві було чути вибух

Понеділок 08 вересня 2025 00:14
У Миколаєві було чути вибух фото: дрон летів на місто з південного напрямку (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 8 вересня у Миколаєві було чути звук вибуху. Військові фіксували в напрямку міста ворожий дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Миколаєві було чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:05.

За кілька хвилин до цього військові попереджали, що з півдня в напрямку міста летить ударний безпілотник.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:14 карта повітряних тривог має такий вигляд як можна побачити, сигнал продовжується у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

У Миколаєві було чути вибух

Обстріли Миколаєва

Зазначимо, що росіяни досить часто обстрілюють Миколаїв, застосовуючи для атак дрони та ракети.

Так, наприклад, сталося і ввечері 13 липня. Під час тривоги в Миколаєві пролунав вибух, після чого над містом піднявся стовп чорного диму.

Незабаром стало відомо, що після вибуху загорівся склад з матеріалами для харчової промисловості. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

