У Миколаєві було чути вибух

В ніч на 8 вересня у Миколаєві було чути звук вибуху. Військові фіксували в напрямку міста ворожий дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Миколаєві було чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:05.

За кілька хвилин до цього військові попереджали, що з півдня в напрямку міста летить ударний безпілотник.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:14 карта повітряних тривог має такий вигляд як можна побачити, сигнал продовжується у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.