У Миколаєві батьків можуть покарати через хуліганство дітей: про що йдеться (відео)

Група підлітків у Миколаєві розбила скляний павільйон зупинки громадського транспорту. Адміністративні матеріали склали відносно їхніх батьків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
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Правоохоронці розповіли, що повідомлення про вчинене правопорушення надійшло на спецлінію "102" ввечері неділі, 20 жовтня.
Поліції повідомили, що в Миколаєві (на перетині вулиць Аркасівської та Марка Кропивницького) невідомі розбили скляний павільйон зупинки громадського транспорту.
Співробітники відділення поліції №1 Миколаївського районного управління:
"У ході проведення поліцейських заходів оперативники встановили трьох неповнолітніх правопорушників. Ними виявилися підлітки віком від 12 до 14 років", - розповіли у прес-службі правоохоронців.
Уточнюється, що неповнолітні намагалися розбити скло й за допомогою тактичної металевої ручки їм все ж таки вдалося пошкодити павільйон зупинки громадського транспорту.
Згодом ювенальні поліцейські запросили до Миколаївського райуправління батьків хлопчиків.
"Відносно них склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей", які направлені на розгляд до суду", - розповіли у поліції.
Зазначимо, що згідно з чинним Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), ухилення батьків (або осіб, які їх замінюють), від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей" тягне за собою:
"Шановні громадяни, просимо вас відповідально ставитись до збереження комунального майна міста, а у випадку, якщо ви побачили скоєння правопорушень - негайно інформувати про це поліцію за номером "102", - підсумували у прес-службі правоохоронців.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як можуть карати підлітків за порушення законів в Україні.
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