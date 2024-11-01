У Миколаєві батьків можуть покарати через хуліганство дітей: про що йдеться (відео)

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Що відомо про правопорушення, скоєне підлітками

Правоохоронці розповіли, що повідомлення про вчинене правопорушення надійшло на спецлінію "102" ввечері неділі, 20 жовтня.

Поліції повідомили, що в Миколаєві (на перетині вулиць Аркасівської та Марка Кропивницького) невідомі розбили скляний павільйон зупинки громадського транспорту.

Співробітники відділення поліції №1 Миколаївського районного управління:

оглянули місце події

задокументували факт пошкодження комунального майна міста

"У ході проведення поліцейських заходів оперативники встановили трьох неповнолітніх правопорушників. Ними виявилися підлітки віком від 12 до 14 років", - розповіли у прес-службі правоохоронців.

Уточнюється, що неповнолітні намагалися розбити скло й за допомогою тактичної металевої ручки їм все ж таки вдалося пошкодити павільйон зупинки громадського транспорту.

За що саме та як можуть покарати батьків підлітків

Згодом ювенальні поліцейські запросили до Миколаївського райуправління батьків хлопчиків.

"Відносно них склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей", які направлені на розгляд до суду", - розповіли у поліції.

Зазначимо, що згідно з чинним Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), ухилення батьків (або осіб, які їх замінюють), від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей" тягне за собою:

або попередження

або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн)

"Шановні громадяни, просимо вас відповідально ставитись до збереження комунального майна міста, а у випадку, якщо ви побачили скоєння правопорушень - негайно інформувати про це поліцію за номером "102", - підсумували у прес-службі правоохоронців.