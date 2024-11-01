В Николаеве родителей могут наказать из-за хулиганства детей: о чем речь (видео)

Группа подростков в Николаеве разбила стеклянный павильон остановки общественного транспорта. Административные материалы составили в отношении их родителей.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
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Правоохранители рассказали, что сообщение о совершенном правонарушении поступило на спецлинию "102" вечером воскресенья, 20 октября.
Полиции сообщили, что в Николаеве (на пересечении улиц Аркасовской и Марка Кропивницкого) неизвестные разбили стеклянный павильон остановки общественного транспорта.
Сотрудники отделения полиции №1 Николаевского районного управления:
"В ходе проведения полицейских мероприятий оперативники установили троих несовершеннолетних правонарушителей. Ими оказались подростки в возрасте от 12 до 14 лет", - рассказали в пресс-службе правоохранителей.
Уточняется, что несовершеннолетние пытались разбить стекло и с помощью тактической металлической ручки им удалось повредить павильон остановки общественного транспорта.
Позже ювенальные полицейские пригласили в Николаевское райуправление родителей мальчиков.
"В отношении их составили административные материалы по части 1 статьи 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей", которые направлены на рассмотрение в суд", - рассказали в полиции.
Отметим, что согласно действующему Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), уклонение родителей (или заменяющих их лиц) от исполнения предусмотренных законодательством обязанностей по воспитанию малолетних и/или несовершеннолетних детей влечет за собой:
"Уважаемые граждане, просим вас ответственно относиться к сохранению коммунального имущества города, а в случае если вы увидели совершение правонарушений - немедленно информировать об этом полицию по номеру "102", - подытожили в пресс-службе правоохранителей.
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