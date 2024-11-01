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В Николаеве родителей могут наказать из-за хулиганства детей: о чем речь (видео)

Юные хулиганы разбили стеклянный павильон остановки общественного транспорта (фото: mk.npu.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Группа подростков в Николаеве разбила стеклянный павильон остановки общественного транспорта. Административные материалы составили в отношении их родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Содержание

Что известно о правонарушении, совершенном подростками

Правоохранители рассказали, что сообщение о совершенном правонарушении поступило на спецлинию "102" вечером воскресенья, 20 октября.

Полиции сообщили, что в Николаеве (на пересечении улиц Аркасовской и Марка Кропивницкого) неизвестные разбили стеклянный павильон остановки общественного транспорта.

Сотрудники отделения полиции №1 Николаевского районного управления:

  • осмотрели место происшествия
  • задокументировали факт повреждения коммунального имущества города

"В ходе проведения полицейских мероприятий оперативники установили троих несовершеннолетних правонарушителей. Ими оказались подростки в возрасте от 12 до 14 лет", - рассказали в пресс-службе правоохранителей.

Уточняется, что несовершеннолетние пытались разбить стекло и с помощью тактической металлической ручки им удалось повредить павильон остановки общественного транспорта.

За что именно и как могут наказать родителей подростков

Позже ювенальные полицейские пригласили в Николаевское райуправление родителей мальчиков.

"В отношении их составили административные материалы по части 1 статьи 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей", которые направлены на рассмотрение в суд", - рассказали в полиции.

Отметим, что согласно действующему Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), уклонение родителей (или заменяющих их лиц) от исполнения предусмотренных законодательством обязанностей по воспитанию малолетних и/или несовершеннолетних детей влечет за собой:

  • или предупреждение
  • или наложение штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн)

"Уважаемые граждане, просим вас ответственно относиться к сохранению коммунального имущества города, а в случае если вы увидели совершение правонарушений - немедленно информировать об этом полицию по номеру "102", - подытожили в пресс-службе правоохранителей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как могут наказывать подростков за нарушение законов в Украине.

Читайте также, как РФ вербует подростков для диверсий и можно ли от этого защититься.

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