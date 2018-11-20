Миколаєнко розповів, чому Гандзюк не довіряла Херсонському СБУ

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Гандзюк була стурбована з приводу проросійських настроїв в правоохоронних органах

Катерина Гандзюк не довіряла Херсонській Службі безпеки і висловлювала стурбованість щодо проросійських настроїв в правоохоронних органах. Про це мер Херсона Володимир Миколаєнко повідомив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Що стосується її довіри до правоохоронних органів, то вона казала, що більше довіряла Кримському СБУ. Вона говорила, що переважна більшість Херсонського СБУ, це її слова, що, можливо, так само присягнули б потім на вірність РФ, якщо б росіяни прийшли в Херсонську область. Можливо, саме тому вона не довіряла Херсонському СБУ", - заявив Миколаєнко.

Відповідаючи на запитання членів ТСК, мер також висловив стурбованість щодо існування прихильників "російської весни" серед херсонських правоохоронців.

"Ми пам'ятаємо, як у 2014 році виходили під триколорами і комуністи, і виходили люди в Херсоні. Вони нікуди не поділися. Можливо вони чекають якогось часу. Катерина завжди говорила, що є вже сформована влада на час "Ч", щоб зайти в різні кабінети - сформована в кабінетах Москви. Я переконаний, що люди, які були в 2014 році нікуди не поділися... Є певні структури і певні настрої", - додав він.

Він також додав, що державна влада повинна приділяти більше уваги Херсонській області так само, як і частині Луганської і Донецької, які знаходяться поруч з окупованими територіями.

Нагадаємо, також Володимир Миколаєнко передав представникам Служби безпеки прізвище особи, яку активістка Катерина Гандзюк вважала замовником нападу на неї.