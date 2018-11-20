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Миколаєнко розповів, чому Гандзюк не довіряла Херсонському СБУ

Новини » Суспільство    20.11.2018 - 16:09
Миколаєнко розповів, чому Гандзюк не довіряла Херсонському СБУ
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Гандзюк була стурбована з приводу проросійських настроїв в правоохоронних органах

Катерина Гандзюк не довіряла Херсонській Службі безпеки і висловлювала стурбованість щодо проросійських настроїв в правоохоронних органах. Про це мер Херсона Володимир Миколаєнко повідомив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Що стосується її довіри до правоохоронних органів, то вона казала, що більше довіряла Кримському СБУ. Вона говорила, що переважна більшість Херсонського СБУ, це її слова, що, можливо, так само присягнули б потім на вірність РФ, якщо б росіяни прийшли в Херсонську область. Можливо, саме тому вона не довіряла Херсонському СБУ", - заявив Миколаєнко.

Відповідаючи на запитання членів ТСК, мер також висловив стурбованість щодо існування прихильників "російської весни" серед херсонських правоохоронців.

"Ми пам'ятаємо, як у 2014 році виходили під триколорами і комуністи, і виходили люди в Херсоні. Вони нікуди не поділися. Можливо вони чекають якогось часу. Катерина завжди говорила, що є вже сформована влада на час "Ч", щоб зайти в різні кабінети - сформована в кабінетах Москви. Я переконаний, що люди, які були в 2014 році нікуди не поділися... Є певні структури і певні настрої", - додав він.

Він також додав, що державна влада повинна приділяти більше уваги Херсонській області так само, як і частині Луганської і Донецької, які знаходяться поруч з окупованими територіями.

Нагадаємо, також Володимир Миколаєнко передав представникам Служби безпеки прізвище особи, яку активістка Катерина Гандзюк вважала замовником нападу на неї.

Мер Херсона заявив, що Гандзюк називала конкретне прізвище замовника нападу ТСК з розслідування вбивства Гандзюк сьогодні заслухає мера Херсону
Новини України ХерсонКатерина Гандзюк
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