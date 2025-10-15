Микитась потратив у новий скандал, пов'язаний із рейдерством: що відомо

Видання нагадує, що раніше у ЗМІ з’явився аудіозапис розмови, у якій чоловік із голосом, схожим на екснардепа Максима Микитася, пропонує переписати на нього підприємство. За словами авторів матеріалу, ця розмова могла передувати незаконному відчуженню корпоративних прав на ТОВ "Філософія девелопменту".

Потерпілий, за даними журналістів, надав запис розмови та скріншоти переписки, з яких видно, що незадовго до інциденту Микитась пропонував чинному засновнику компанії 100 тисяч доларів США за переоформлення бізнесу. Після відмови, нібито заявив: "Я і без вас це зроблю".

Як стверджується у публікації, згодом, за сприяння чиновників і працівників Мін’юсту, екснардеп нібито здійснив рейдерське захоплення компанії - за підробленими довіреностями та за участю "чорного нотаріуса" з Білої Церкви І.В. Дудника й реєстраторів із Роздільнянського району Одещини.

У результаті були незаконно переоформлені корпоративні права на ТОВ "Філософія девелопменту", яке володіло кількома тисячами квадратних метрів нерухомості на заводі "Арсенал" у Печерському районі Києва.