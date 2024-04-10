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Михайлюк не врятував "Бостон" від поразки, "Сакраменто" Леня програв "Оклахомі": хайлайти

Середа 10 квітня 2024 10:58
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Михайлюк не врятував "Бостон" від поразки, "Сакраменто" Леня програв "Оклахомі": хайлайти Фото: Святослав Михайлюк провів небагато хвилин у Вісконсині (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські баскетболісти Святослав Михайлюк і Олексій Лень провели чергові матчі регулярної першості за океаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Оборонець з навиками форварда Михайлюк розпочав на лаві запасних протистояння з "Мілуокі". У старті "Селтікс" вийшли Холідей, Вайт, Тіллман, Тейтум і Браун.

Українець провів на паркеті понад 6 хвилин. За відведений час він встиг набрати 5 очок, зробив 1 підбирання і зробив 1 асист. Михайлюк реалізував два з двох кидків із гри – двоочковий та триочковий. Утім, "Бостон" зазнав поразки від "Бакс" на виїзді (91:104).

Центровий Лень натомість потрапив до резерву "Сакраменто" у виїзному матчі проти "Оклахоми". Стартову п'ятірку "Кінгз" сформували Фокс, Елліс, Сабоніс, Мюррей та Барнс.

Свій час на майданчику українець отримав згодом. Він зіграв трохи більше десяти хвилин. Лень не набрав очок, але зробив 4 підбирання та віддав 2 передачі. За статистичним показником "плюс-мінус" результат виявився позитивним (+7), але це не врятувало від поразки (105:112).

До слова, раніше Джеймс-молодший оголосив рішення щодо участі в драфті НБА-2024.

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