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Михайлюк не спас "Бостон" от поражения, "Сакраменто" Леня проиграл "Оклахоме": хайлайты

Среда 10 апреля 2024 10:58
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Михайлюк не спас "Бостон" от поражения, "Сакраменто" Леня проиграл "Оклахоме": хайлайты Фото: Святослав Михайлюк провел немного минут в Висконсине (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Алексей Лень провели очередные матчи регулярного первенства за океаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Защитник с навыками форварда Михайлюк начал на скамейке запасных противостояние с "Милуоки". В старте "Селтикс" вышли Холидей, Уайт, Тиллман, Тейтум и Браун.

Украинец провел на паркете более шести минут. За отведенное время он успел набрать 5 очков, сделал 1 подбор и сделал 1 ассист. Михайлюк реализовал два из двух бросков с игры – двухочковый и трехочковый. Впрочем, "Бостон" потерпел поражение от "Бакс" на выезде (91:104).

Центровый Лень в свою очередь попал в резерв "Сакраменто" в выездном матче против "Оклахомы". Стартовую пятерку "Кингз" сформировали Фокс, Эллис, Сабонис, Мюррей и Барнс.

Свое время на площадке украинец получил впоследствии. Он сыграл чуть больше десяти минут. Лень не набрал очков, но сделал 4 подбора и отдал 2 передачи. По статистическому показателю "плюс-минус" результат оказался положительным (+7), но это не спасло от поражения (105:112).

К слову, ранее Джеймс-младший объявил решение по участию в драфте НБА-2024.

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