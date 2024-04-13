Михайлюк у старті "Бостона" доклався до розгрому колишнього клубу в НБА: хайлайти українця

Керманич "Селтікс" Джо Маззулла відрядив 26-річного українця на позицію легкого форварда. З перших хвилин разом із ним розпочали Прічард, Спрінгер, Корнет і Хаузер.

Михайлюк провів на майданчику майже 34 хвилини. За відведений час він встиг набрати 8 очок і зробив 3 підбирання. Оборонець з навиками форварда 13 разів кидав із гри, але лише 2 його кидки були успішними. Михайлюк реалізував два з 11-ти триочкових, а також був точним на лінії штрафних.

Українець виконав 1 перехоплення та припустився однієї втрати м'яча. Універсал записав у пасив 2 персональні фоли. За статистичним показником "плюс-мінус" результат Михайлюка виявився позитивним (+9), а "Бостон" завершив матч упевненою перемогою (131:98).

Хто такий Святослав Михайлюк

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". На професіональному рівні дебютував у рідному клубі в сезоні 2012/13.

У 2014 році переїхав за океан, де на студентському рівні виступав за "Канзас Джейгокс". На драфті НБА-2018 обраний "Лейкерс" під 47-м номером. У липні того ж року підписав 3-річний контракт із каліфорнійцями на 4,6 млн доларів, але посеред сезону був обміняний в "Детройт".

Пізніше захищав кольори "Оклахоми" та "Торонто". Минулий сезон розпочав у складі "Нью-Йорк Нікс", а завершив – у "Шарлотті". До "Бостона", де заробить 2 млн "зелених" за рік, потрапив після виступів у Літній лізі асоціації.