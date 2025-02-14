Михайлюк з яскравим данком потрапив у топ-5 моментів дня в НБА (відео)

Атакувальний захисник збірної України Святослав Михайлюк повернувся на майданчик у складі "Юти Джаз" в Національній баскетбольній асоціації та одразу відзначився топ-моментом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube ліги .

Після сенсаційної перемоги над "Лейкерс", "Юта" зустрілася з іншою командою з Лос-Анджелеса – "Кліпперс". "Джазмени" поступились в овертаймі – 116:120. Михайлюк вийшов у стартовій п'ятірці та провів на майданчику 28 хвилин. На його рахунку 7 очок: один влучний двоочковий, один триочковий і два реалізовані штрафні кидки. Крім того, він здійснив три підбирання, віддав одну передачу та зробив перехоплення.

Момент, коли українець забив двоочковий, став одним з найяскравіших у лізі 13 лютого. Михайлюк перехопив м'яч біля свого кільця, пройшов весь майданчик і забив потужний данк.

Зазнавши чергової поразки, вже 41-ї в 64-х матчах, "Юта" з 13-ма перемогами продовжує пасти задніх. Команда посідає передостанню, 14-ту сходинку в Західній конференції.