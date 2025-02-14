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Михайлюк с ярким данком попал в топ-5 моментов дня в НБА (видео)

Солт-Лейк-Сити, Пятница 14 февраля 2025 12:48
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Михайлюк с ярким данком попал в топ-5 моментов дня в НБА (видео) Фото: Святослав Михайлюк (x.com/utahjazz)
Автор: Андрей Костенко

Атакующий защитник сборной Украины Святослав Михайлюк вернулся на площадку в составе "Юты Джаз" в Национальной баскетбольной ассоциации и сразу отметился топ-моментом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube лиги.

После сенсационной победы над "Лейкерс","Юта" встретилась с другой командой из Лос-Анджелеса - "Клипперс". "Джазмены" уступили в овертайме - 116:120. Михайлюк вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 28 минут. На его счету 7 очков: один точный двухочковый, один трехочковый и два реализованных штрафных броска. Кроме того, он совершил три подбора, отдал одну передачу и сделал перехват.

Момент, когда украинец забил двухочковый, стал одним из самых ярких в лиге 13 февраля. Михайлюк перехватил мяч у своего кольца, прошел всю площадку и забил мощный данк.

Потерпев очередное поражение, уже 41-е в 64-х матчах, "Юта" с 13-ю победами продолжает отставать. Команда занимает предпоследнюю, 14-ю строчку в Западной конференции.

Ранее Медведенко объяснил, почему Михайлюк не смог закрепиться в "Лейкерс".

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