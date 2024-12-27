Михайлюк повторив два рекорди, Лень вийшов у "старті": як зіграли українці в НБА

Святослав Михайлюк вийшов у стартовому складі "Юти Джаз" на матч проти "Портленда" та провів на майданчику 19 хвилин. За цей час він набрав 18 очок (1 нереалізована спроба двоочкового кидка та 6 влучних триочкових із 12-ти). Також українець здійснив 3 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення та припустився 2 втрат.

18 очок у матчі – повторення найкращої результативності баскетболіста у сезоні-2024/25. Стільки ж українець набрав у грі проти "Брукліна" 22 грудня. А шість реалізованих триочкових – це повторення найкращого результату Михайлюка у кар'єрі: у квітні він реалізував таку кількість дальніх кидків, ще у складі "Бостона".

Українець у третьому матчі поспіль набирає більше 10-ти очок. Востаннє таке ставалося у квітні 2023 року, коли він виступав за "Шарлотт". "Юта" вела у рахунку перед останньою чвертю (88:81), проте втратила перевагу й поступилася – 120:122.

"Сакраменто", за який виступає Олексій Лень, програв "Детройту" – 113:114. Український центровий вийшов у стартовій п'ятірці, провів на паркеті 23 хвилини та набрав 4 очки (реалізував обидва своїх двоочкових). Українець показав хорошу гру для команди, зробивши 6 підбирань і 4 передачі. Також на його рахунку 2 блок-шоти та 1 втрата.

У поточному сезоні "Юта" здобула 7 перемог у 29-ти матчах та йде 14-ю (з 15-ти команд) у Західній конференції. У "Сакраменто" – 13 успішних поєдинків з 31-го. Команда Леня, яка також грає в Західному дивізіоні, йде 12-тю. Обидва клуби українців наразі не проходять до плей-офф.