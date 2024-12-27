Михайлюк повторил два рекорда, Лень вышел в "старте": как сыграли украинцы в НБА

Святослав Михайлюк вышел в стартовом составе "Юты Джаз" на матч против "Портленда" и провел на площадке 19 минут. За это время он набрал 18 очков (1 нереализованная попытка двухочкового броска и 6 точных трехочковых из 12-ти). Также украинец совершил 3 подбора, 3 передачи, 1 перехват и допустил 2 потери.

18 очков в матче - повторение лучшей результативности баскетболиста в сезоне-2024/25. Столько же украинец набрал в игре против "Бруклина" 22 декабря. А шесть реализованных трехочковых - это повторение лучшего результата Михайлюка в карьере: в апреле он реализовал такое количество дальних бросков, еще в составе "Бостона".

Украинец в третьем матче подряд набирает более 10-ти очков. Последний раз такое происходило в апреле 2023 года, когда он выступал за "Шарлотт". "Юта" вела в счете перед последней четвертью (88:81), однако потеряла преимущество и уступила - 120:122.

"Сакраменто", за который выступает Алексей Лень, проиграл "Детройту" - 113:114. Украинский центровой вышел в стартовой пятерке, провел на паркете 23 минуты и набрал 4 очка (реализовал оба своих двухочковых). Украинец показал хорошую игру для команды, сделав 6 подборов и 4 передачи. Также на его счету 2 блок-шота и 1 потеря.

В текущем сезоне "Юта" одержала 7 побед в 29-ти матчах и идет 14-й (из 15-ти команд) в Западной конференции. У "Сакраменто" - 13 успешных поединков из 31-го. Команда Леня, которая также играет в Западном дивизионе, идет 12-й. Оба клуба украинцев пока не проходят в плей-офф.