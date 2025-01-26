Михайлюк порадував результативністю, Лень отримав крихти часу в НБА (відео)

У ніч проти 26 січня українські легіонери провели чергові матчі в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Знову порадував результативністю атакувальний захисник "Юти Джаз" Святослав Михайлюк. У матчі проти "Мемфіс Гріззліс" він вийшов у стартовій п'ятірці та провів на майданчику 24 хвилини ігрового часу. За цей період набрав 16 очок, реалізувавши 2 з 3-х двоочкових та 4 з 8-ми триочкових кидків. Також зробив 3 підбирання та віддав одну передачу. Українець ушосте в сезоні набрав понад 15 очок.

Результативніше ніж Михайлюк проти "Мемфіса" у складі "Юти" зіграв лише захисник Коллін Секстон (20 очок). На жаль, "джазмени" вкотре поступилися – 103:125.

Програв і "Сакраменто Кінгз" Олексія Леня. Каліфорнійці не змогли протистояти "Нью-Йорк Нікс" – 120:143. Український центровий отримав крихти часу – всього три хвилини. Він змарнував одну спробу закинути з гри та зробив одне підбирання.

У поточному чемпіонаті "Юта" здобула 10 перемог у 43-х матчах та йде останньою, 15-ю в Західній конференції. У "Сакраменто" – 23 успішних поєдинків з 45-ти. Команда Леня, яка також грає в Західному дивізіоні, перебуває на 10-й сходинці.