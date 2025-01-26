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Михайлюк порадовал результативностью, Лень получил крохи времени в НБА (видео)

США, Воскресенье 26 января 2025 11:11
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Михайлюк порадовал результативностью, Лень получил крохи времени в НБА (видео) Фото: Святослав Михайлюк отрабатывает в защите "Юты" (x.com/utahjazz)
Автор: Андрей Костенко

В ночь на 26 января украинские легионеры провели очередные матчи в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Снова порадовал результативностью атакующий защитник "Юты Джаз" Святослав Михайлюк. В матче против "Мемфис Гриззлис" он вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 24 минуты игрового времени. За этот период набрал 16 очков, реализовав 2 из 3-х двухочковых и 4 из 8-ми трехочковых бросков. Также сделал 3 подбора и отдал одну передачу. Украинец в шестой раз в сезоне набрал более 15 очков.

Результативнее чем Михайлюк против "Мемфиса" в составе "Юты" сыграл только защитник Коллин Секстон (20 очков). К сожалению, "джазмены" в очередной раз уступили - 103:125.

Проиграл и "Сакраменто Кингз" Алексея Леня. Калифорнийцы не смогли противостоять "Нью-Йорк Никс" - 120:143. Украинский центровой получил крохи времени - всего три минуты. Он не использовал одну попытку забросить с игры и сделал один подбор.

В текущем чемпионате "Юта" одержала 10 побед в 43-х матчах и идет последней, 15-й в Западной конференции. У "Сакраменто" - 23 успешных поединка из 45-ти. Команда Леня, которая также играет в Западном дивизионе, находится на 10-й строчке.

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