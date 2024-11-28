Михайлюк першим виходом у старті "Юти" не врятував від фіаско з "Денвером": хайлайти

Універсал "Юти Джаз" Святослав Михайлюк отримав солідний ігровий час проти "Денвер Наггетс" у регулярній першості Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Українець вийшов у стартовій п'ятірці на позиції легкого форварда. Компанію на паркеті з перших секунд йому склали Джордж, Секстон, Кесслер і Поттер.

Михайлюк провів у грі понад 21 хвилину. За відведений час він набрав 7 очок і віддав 1 асист. Влучними були лише два зі семи кидків українського баскетболіста. За статистичним показником "плюс-мінус" результат оборонця з навиками форварда виявився негативним (-9).

Окрім того, Михайлюк зробив 1 перехоплення, припустився двох втрат м'яча та обійшовся без фолів. Українець лише втретє в сезоні з'явився в складі "Джаз". Утім, "Юта" зазнала безумовної поразки (103:122) та плентається в хвості Західної конференції.

Хто такий Святослав Михайлюк

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". У рідному клубі дебютував на професіональному рівні в сезоні 2012/13.

За океан переїхав у 2014 році та захищав кольори "Канзас Джейгокс" на студентському рівні. Обраний "Лейкерс" під 47-м номером на драфті НБА-2018. У липні того ж року підписав 3-річний контракт із каліфорнійцями на 4,6 млн доларів, але "озерники" через півроку обміняли його в "Детройт".

Пізніше виступав за "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк" і "Шарлотт". Перед стартом минулого сезону приєднався до "Бостона" та в ролі резервіста став чемпіоном асоціації. Цьогоріч уклав із "Ютою" гарантовану на 3 роки угоду.