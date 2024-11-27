Форвард "Юти" даремно завершив аллей-уп однією правою: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець запам'ятався епізодом у першій чверті протистояння зі "Сан-Антоніо". У швидкій атаці "Джаз" він потужно вгатив згори після передачі Джорджа.

Проте, старань обох виявилося замало для загального успіху. "Юта" поступилася "Сперз" на домашньому паркеті (115:128). "Джазмени" залишаються передостанніми в Західній конференції, а "Сан-Антоніо" замикає чільну десятку.

Найрезультативнішим у поєдинку став центровий "Сперз" Віктор Вембаньяма. Він набрав 32 очки, зробив 6 підбирань і віддав 1 асист. Юбенкс натомість набрав 9 пунктів для "Юти".

Хто такий Дрю Юбенкс

Уродженець штату Міссісіппі, на студентському рівні виступав за "Орегон Стейт Біверз". На драфті НБА-2018 не був обраний жодною з команд.

Зіграв у Літній лізі асоціації за "Сан-Антоніо" та підписав зі "шпорами" двосторонній контракт. Провів у команді 3,5 роки. Посеред сезону 2021/22 був обміняний в "Торонто", але згодом заграв у "Портленді". Минулий сезон провів у "Фініксі", а в серпні підписав 2-річний договір із "Ютою" на 10 млн доларів.

Може зіграти на позиціях важкого форварда та центрового. Виріс в Орегоні, після школи міг перебратися до Каліфорнії. Влітку 2022-го одружився зі своєю подругою Гейлі.