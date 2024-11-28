Михайлюк первым выходом в старте "Юты" не спас от фиаско с "Денвером": хайлайты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украинец вышел в стартовой пятерке на позиции лёгкого форварда. Компанию на паркете с первых секунд ему составили Джордж, Секстон, Кесслер и Поттер.

Михайлюк провел в игре более 21 минуты. За отведенное время он набрал 7 очков и отдал 1 ассист. Точные были только два из семи бросков украинского баскетболиста. По статистическому показателю "плюс-минус" результат защитника с навыками форварда оказался отрицательным (-9).

Кроме того, Михайлюк сделал 1 перехват, допустил два потери мяча и обошелся без фолов. Украинец только в третий раз в сезоне появился в составе "Джаз". Впрочем, "Юта" потерпела безусловное поражение (103:122) и плетется в хвосте Западной конференции.

Кто такой Святослав Михайлюк

Уроженец Черкасс, воспитанник местных "Мавп". В родном клубе дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2012/13.

За океан переехал в 2014 году и защищал цвета "Канзас Джейхокс" на студенческом уровне. Выбран "Лейкерс" под 47-м номером на драфте НБА-2018. В июле того же года подписал 3-летний контракт с калифорнийцами на 4,6 млн долларов, но "озерники" через полгода обменяли его в "Детройт".

Позже выступал за "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк" и "Шарлотт". Перед стартом прошлого сезона присоединился к "Бостону" и в качестве резервиста стал чемпионом ассоциации. В этом году заключил с "Ютой" гарантированное на 3 года соглашение.