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Михайлюк отримав пропозицію від гранда НБА: віце-чемпіон Греції взяв паузу

Фото: Святослав Михайлюк провів півсезону 2022/23 за "Шарлотт Горнетс" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Зірка баскетбольної збірної України Святослав Михайлюк матиме можливість продовжити виступи в Національній баскетбольній асоціації, якщо прийме пропозицію "Бостон Селтікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SDNA.

26-річний українець потрапив на радари культової американської команди. "Селтікс" зробили пропозицію універсальному баскетболісту.

Михайлюк може заробити 1 млн доларів "чистими" в разі переходу. Постійний претендент на чемпіонство в НБА, однак, зібрав оптимальний склад на прийдешній сезон. Український оборонець натомість матиме роль глибокого резервіста.

Інший варіант Михайлюка – повернення до Європи. Найбільший інтерес до вихованця черкаського баскетболу проявив "Панатінаїкос". Афіняни готові запропонувати українцю контракт на 2 роки та провідне місце в лавах учасника Євроліги.

ПАО надав Михайлюку час на роздуми. У найближчі кілька днів український баскетболіст повинен прийняти рішення щодо свого майбутнього. Лідер збірної раніше прагнув до останнього чекати пропозицій з НБА, але грецький гранд не чекатиме до осені.

Після 3.3 хвилин у середньому за "Нікс" у першій половині сезону 2022/23 час Михайлюка на паркеті в лавах "Шарлотта" зріс до 22.5 хвилин. Підсумкові середні цифри українця в складі "Горнетс" – 10.6 очок, 2.4 підбирання, 2.7 передачі, 0.7 перехоплень.

До слова, баскетбольна збірна України втратила двох зірок на прекваліфікацію до Олімпіади.

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