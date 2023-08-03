Михайлюк отримав пропозицію від гранда НБА: віце-чемпіон Греції взяв паузу

26-річний українець потрапив на радари культової американської команди. "Селтікс" зробили пропозицію універсальному баскетболісту.

Михайлюк може заробити 1 млн доларів "чистими" в разі переходу. Постійний претендент на чемпіонство в НБА, однак, зібрав оптимальний склад на прийдешній сезон. Український оборонець натомість матиме роль глибокого резервіста.

Інший варіант Михайлюка – повернення до Європи. Найбільший інтерес до вихованця черкаського баскетболу проявив "Панатінаїкос". Афіняни готові запропонувати українцю контракт на 2 роки та провідне місце в лавах учасника Євроліги.

ПАО надав Михайлюку час на роздуми. У найближчі кілька днів український баскетболіст повинен прийняти рішення щодо свого майбутнього. Лідер збірної раніше прагнув до останнього чекати пропозицій з НБА, але грецький гранд не чекатиме до осені.

Після 3.3 хвилин у середньому за "Нікс" у першій половині сезону 2022/23 час Михайлюка на паркеті в лавах "Шарлотта" зріс до 22.5 хвилин. Підсумкові середні цифри українця в складі "Горнетс" – 10.6 очок, 2.4 підбирання, 2.7 передачі, 0.7 перехоплень.