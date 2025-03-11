Михайлюк отримав перстень чемпіона НБА: "Селтікс" влаштували церемонію в Бостоні (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Celtics on CLNS .

Оскільки в літнє міжсезоння українець покинув лави чемпіонів НБА, він не був присутнім на церемонії вручення перстнів усій команді. Вона відбулася ще перед першим матчем "кельтів" у регулярному сезоні-2024/25 проти "Нью-Йорка". Тож персонально для Михайлюка провели окрему міні-церемонію перед грою його нового клубу "Юти Джаз" у Бостоні.

На честь українця на великому екрані арени "ТД Гарден" було показане невеличке відео, присвячене його виступам. А потім гравці "Селтікс" вручили Михайлюку персональну відзнаку.

У чемпіонському сезоні український баскетболіст провів за "Бостон" 41 матч. Його статистичні показники: 4, очка, 1,2 підбирання та 0,9 передачі за 10 хвилин у середньому за гру. Він став другим українцем який переміг у найсильнішій баскетбольній лізі світу. Раніше чемпіонат НБА у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" двічі вигравав Станіслав Медведенко.

Хто такий Святослав Михайлюк

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". На професіональному рівні дебютував у рідному клубі в сезоні-2012/13.

У 2014 році переїхав за океан, де на студентському рівні виступав за "Канзас Джейгокс". На драфті НБА-2018 обраний "Лейкерс" під 47-м номером. У липні того ж року підписав трирічний контракт із каліфорнійцями на 4,6 млн доларів, але посеред сезону був обміняний в "Детройт".

Пізніше захищав кольори "Оклахоми", "Торонто", "Нью-Йорка" та "Шарлотт". Перед стартом сезону-2023/24 приєднався до "Бостона" та в ролі резервіста став чемпіоном асоціації. Влітку 2024 року уклав трирічну угоду с "Ютою Джаз".